“Yo mato, ya le dije a Carmelita que no se meta en esa bronca”: reviven en redes polémica amenaza de Enrique Guzmán contra Carmen Salinas

Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía, hizo fuertes declaraciones e hizo un comentario con respecto al supuesto embarazo no logrado de la joven . El modelo mencionó que le hacía mucha ilusión ser padre de dicho bebé, solo que esta respuesta no le agradó nada a Enrique Guzmán.

“Por su puesto que no me agradó, pinche vieja metiche. Perdón por lo de pinche, pero es muy metiche”. Después de ello pidió al conductor cambiar de tema y hablaron sobre una gira que el venezolano tuvo en ese entonces.

Esta no dejó que Guzmán olvidara sus declaraciones y a través de Twitter posteó un un fragmento de una emisión del programa Ventaneando donde en entrevista dijo: “ yo soy el abuelo, yo mato. Ya le dije a Carmelita que no se meta en esa bronca. Y le toca fiesta”.

You May Also Like