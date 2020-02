“Yo he tenido que pedir un crédito para tener mi casa; él vive donde no paga impuestos”

El francés Johann Zarco ha abierto una guerra contra Jorge Lorenzo, después de una entrevista en ‘Marca’ en la que ha acusado al español de basar sus decisiones únicamente en el interés económico.

Su decisión de dejar KTM, una moto oficial, para irse al Avintia Ducati, una cliente, fue una cuestión de honestidad, según él, mientras que lo que ha hecho Lorenzo (irse de Honda, retirarse y volver a Yamaha como probador) es algo que no entiende.

“Él tenía más miedo por el dinero que yo. Creo que por eso esperó tanto. Pero yo no tengo la misma manera de pensar que él”, afirma Zarco, dos veces campeón de Moto2. “Me importa (el dinero) mucho menos que a él. Yo he tenido que pedir un crédito para tener mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos impuestos. Yo vivo en Francia, pago mis impuestos y una hipoteca. Tenía muchas razones para seguir por dinero, pero no lo hice”, afirma el galo.

Lorenzo no ha tardado mucho en responderle. “No me gusta meterme con la gestión económica de nadie, cada uno hace lo que puede con lo que tiene… Pero ya que desgraciadamente se ha metido donde no le llaman, creo que debería preguntarse seriamente cómo después de más de 10 años en el Mundial, siendo doble campeón del mundo y firmar con KTM aún sigue pagando la hipoteca de su casa”, ha escrito el balear en una storie en instagram.