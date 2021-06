¿Yo, el antiminas de cielo abierto?

Allí me resolvieron mi mayor preocupacion: ¡no usan químicos! Todo el proceso es con agua tratada y recirculada internamente sin descarga al entorno y, por ende, no hay la peligrosa contaminación de quebradas, ríos y mares. Luego, pude ver una comunidad gnäbe que fue trasladada; les tomó cinco años negociarlo, construir la nueva comunidad y que sus habitantes estuvieran super satisfechos con sus nuevas casas, escuela, centro de salud y, además, con trabajo. Este resultado – muy difícil y complicado– requiere de vocación social y paciencia.

Desde que tengo uso de razón, tomé la posición de ser totalmente antiminas de cielo abierto. Me oponía a sus heridas a selvas, el uso de contaminantes como el cianuro, pues se filtran por quebradas y ríos, afectando áreas agrícolas campesinas y la industria pesquera al terminar en nuestros mares. Me parecía lógica mi posición, sobre todo por el pequeño tamaño de nuestro país.

You May Also Like