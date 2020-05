Ylenia Padilla estalla contra José Antonio Avilés: “Me siento estafada”

Ylenia Padilla es uno de los últimos nombres que se suman a la larga lista de damnificados por José Antonio Avilés. El concursante de Supervivientes 2020 ha sido acusado de estafador por numerosos testimonios.

Desde la falsificación de documentos bancarios o universitarios, hasta personas que le acusan de engañarles para quedarse con su dinero y después desvincularse del tema y desaparecer. Una de ellas ha sido su compañera de Viva la Vida, Ylenia Padilla, quién confesó el pasado miércoles en Sálvame sentirse “estafada“.

“Me siento estafada. Yo me he puesto ropa, la he publicitado, y ahora me entero de que él lo ha cobrado por detrás. No sé cuánto cobraba por vestirme a mí”, expresó. La ex concursante de GH VIP se fió de su compañero, cuando este le pidió vestirla para sus intervenciones en el programa de Mediaset.

Pero Ylenia no fue la única. La tertuliana comentó que Avilés se inventó otros negocios para generar ingresos. “A otros de mis compañeros les hizo también pensar que igual les conseguía un coche en un concesionario de Córdoba. Tú le hacías la publicidad y él te conseguía el coche durante un año. Muchos de mis compañeros cayeron, le hicieron la publicidad y él, supuestamente, por lo que estamos viendo, lo cobraría por detrás“, comentó.

Aunque en esta ocasión la de Benidorm no cayó en la trampa: “A mí me lo pidió y yo ya en lo del coche no caí. Dije ‘¡sí hombre, para que lo cobres tú!’, y se quedó así como un poco blanco”, añadió. Sin duda, otro testimonio más en la larga lista de estafados por José Antonio Avilés. ¿Estará preparado el tertuliano para responder a todos los testimonios que le acusan de engañarles?