Yill Otero y Vladimir Franco son designados como vicecancilleres

“La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene facultad legal ni competencia para determinar el alcance, interpretación o aplicación de las normas contenidas en un tratado a un supuesto hecho en particular ventilado en la jurisdicción panameña”, dijo la Cancillería en un comunicado, firmado por el propio Franco.

You May Also Like