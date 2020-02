Yedgar quiere que la dejen en paz: ‘Soy ancha, no gorda’

Ay, Dios. Yedgar Carolina siempre da noticias con respecto a su aspecto físico. Que si está gorda, que si qué se operó, que si se ve ancha, que si esto, que lo otro… es lo que la gente se pregunta y opina cada vez que sube un video o una foto a su cuenta personal de Instagram.

Yedgar nos contó que la idea principal era irse a quitar la grasa del pecho porque le había crecido muchísimo y no había podido usar cualquier tipo de ropa si no era con faja. “El Dr. aprovechó y me hizo una lipo en la espalda y lo que me logró sacar de grasa me lo colocó en los glúteos, por eso es que se me ven un poquito más grandes”, explicó.

El Dr. Giovanni Cortés le quería realizar algo más, una lipo en la barriga, pero él le dijo que no. “Todos los días el abdomen me bajó muchísimo y se me volvió a marcar. Han pasado los días y yo me he engordado y se me engordó la barriga”, dijo.

Al final del día es su vida y es su cuerpo, dijo Yedgar. Le molesta que la gente se tome atribuciones y que mencionen que perdió su dinero. “Al final es mi plata brother”, explicó.

Aclaró que es ancha, no gorda, ancha, pero con forma.