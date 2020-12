Yedgar pelea su bono; tiene que comer

El país está revuelto. Ayer el Suntracs salió a la calle a protestar por el encierro que viene bajando del 4 al 14 de enero y por la suspensión de la jornada laboral. Muchos ya están pensando qué comerán durante esos días. ¡Y el tema del bono solidario son otros 500 pesos!

Yedgar es uno que está peleando su bono porque él tiene que comer, no es millonario, ni mucho menos depende de alguien. El “influencer” se arrebató en sus historias de Instagram porque le dejó la cédula a su abuelita para que le entregaran el bono y no se lo dieron. “Me dicen que me apersone a la Junta Comunal, esperé una hora afuera y nunca llegaron a abrir la puerta”, explicó Yedgar.

Contó que una señora le comentó que “ya ella viene, me dijo que la esperara supongo que la secretaria y nunca llegó nadie”, detalló.

Lo están ignorando

Pero eso no es todo, porque él fue de frente con el representante del área y le escribió, el señor se conecta, lee sus chats y ni el “hola” le dice. ¡Yedgar está bien bravo y eso!

Él se pregunta que si así es que hay que pedir un bono, ¿cerrando calles? ¡Chuzo!

Solo le ha tocado 1

Desde que empezó el tema de la pandemia y el Gobierno Nacional empezó a entregar la ayuda solidaria Yedgar solo ha recibido un bono, según lo explicó.

“Yo no soy de plata, yo también tengo mis gastos, mis ingresos también se han visto golpeados. Ese es mi bono jeeee”, dijo.

Yedgar es una de las caras de un supermercado/almacén de la localidad y también se gana sus reales con propaganda o publicidad en sus redes sociales, pero todo esto se ha visto afectado a raíz de la pandemia.

Hablaron con él

Luego de su historia en redes sociales se aproximó nuevamente a la Junta Comunal y le comentaron que los bonos se habían acabado. “Fui muy bien recibido y fuimos anotados en una lista él y la filita que había cuando llegó para solicitar más bonos, no sé a quién se los van a pedir, y nos van a llamar, así que vamos a esperar a ver si el otro año, a principio de enero nos dan nuestro bonito”, destacó.

Críticas

Hubo mucha gente que lo criticó, que no tiene que estar peleando eso, pues él tiene platita, pero destacó: “Si mis clientes son empresas, comercios y no tienen venta, cierran sus puertas porque el Gobierno así se lo pidió, pues ellos no me siguen pagando. Yo no puedo hacerle publicidad a algo que va a estar cerrado”, explicó.

Para él, no es una cuestión de quién tiene más plata y reiteró que la plata se acaba, así como la plata de los ahorros. “Yo ahorré. Pero no tiene nada del otro mundo pedir un bono, ¿qué tiene eso de malo?”.

Al principio sí dejaba eso

No le da pena. Al principio sí fue registrado, por eso supone que ya para la segunda vuelta debieron tener su bono contabilizado, pero no fue así y él nunca siguió reclamándolos. “Para esta vuelta sí me apersoné y pude resolver. Me dieron una bolsita de comida y una de útiles de aseo, y con eso me voy a mantener hasta que me llegue el bono”.

Yedgar Velasco está bien clarito en que tiene que pelear por su bono, porque sino se queda en el olvido.