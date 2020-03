Yedgar considera que Dezdy es una persona insensata y que no va a cambiar

El baile virtual que Samy y Sandra Sandoval brindaron el viernes fue épico. Estuvo muy bueno, al igual que los otros días, pero el del viernes dejó a medio Panamá con las ganas de ver cómo se quitaban esa “piquiña” la señora Dezdy y Yedgar Carolina. ¡Madre mía!

Vamos a revivir lo que pasó, porque muchos no saben por donde anda tabla, como se dice en buen panameño. Nos contó Yedgar que él entró al Live de los hermanos Sandoval, saludó y se salió de una vez. “Fue allí en donde él empezó a escribir cosas, cosas que yo no vi, cosas que me enviaron. Me la enviaron tanto que me dije que lo iba a parar y lo iba a frentear”, dijo.

Yedgar subió de inmediato una imagen del Live en donde se puede ver el comentario de Dezdy: “Saludos a las que se operan y están gordas, gordas”. Y Yedgar le respondió en su “post” lo siguiente: “FLOJAAAAA … apenas comenté empezaste a soltar tu veneno que lastima ! Tú no eres la mamá de nadie de los medios tú eres una loca más loca que yo con ganas de hablar mal de los demás y que nos guardemos la lengüa PUES CONMIGO NOOO. Tan bueno el baile y viene una loca , LOCA perequera a queré ganar gracia conmigo … algún día te veo belleza @sradezdy yo si te etiqueto ! No pareces hombre , dime todoooo lo que me quieras decir a mi no a la gente ! Cual es tu odio ? DIMEEEEE CUAL ES EL ODIO ?? . Ok soy una figura del medio público , pero ella misma dice que yo no soy una persona FAMOSAAAAA ! Frenteame pué yo no le tengo miedo al que dirán , menos lo que digas tú de mi . Te dedico este post pa’ que GENERESSSSS ! Una cosa es hablar de los faranduleros otra es faltar el respeto , yo podré aguantar muchos comentarios pero usted debe ser más himbre y decirme las cosas a mi”, se lee en el “post”.

Fue de ese mismo “post” que salió el comentario que a medio Panamá y a Yedgar no le gustaron. “Ahí salió el comentario que Dezdy era con Z de zorra y yo le puse con S y ahí salió con el tema de mi violación cuando pequeño. Yo le puedo aceptar sus disculpas, pero a mí no se me olvida eso porque no solo se metió con mi pasado, sino con mucha gente que ha pasado por eso. Y eso no deja de doler. En mi opinión es un error garrafal que una persona profesional se ponga en eso”, explicó Yedgar.

Destacó además que Dezdy sabrá cómo salir de esta, no le está deseando el mal ni nada por el contrario. “A nadie le gustó eso, a nadie”, dijo el “influencer”.

La llamada

El domingo por la mañana Gadiel, quien personifica a la señora Dezdy, llamó a Yedgar para ofrecerle disculpas. “Me dijo que no tiene nada en contra mío, que el comentario sí fue un poco insensato, que él no se imaginó que se iba a formar un revulú como este. Le acepté las disculpas y le dije que le iba a responder a los medios de comunicación que me han escrito. Le recalqué que yo no había hecho una nota de esto, que no había hablado de esto, la gente ha hablado de esto”, explicó.

Yedgar destacó que “reposteó” muchas historias de gente enojada por el comentario de Dezdy y le dijo que solo había subido a su cuenta personal de Instagram lo que él había hablado sobre su gordura. “Puse en un “post” y le dije todo lo que yo le podía decir, sin embargo de lo otro no había hablado, porque es un tema que me revuelve. No puedo todo el tiempo seguir siendo vístima porque vuelvo y caigo en lo mismo. Ya pasó”, dijo.

Lo que sí le dolió mucho y le molestó, pero pecó en no decírselo a Dezdy es que ni siquiera le pudo inventar que esa V era de otra cosa. “Entonces, una persona que hace eso es insensata en todo el sentido de la palabra. Ya eso queda ahí, me quedo con sus disculpas aceptadas, sin embargo no creo que sea una persona que vaya a cambiar”, acotó Yedgar.

Dezdy mandó un comunicado en donde ofrecía disculpas públicas a Yedgar. El mismo fue subido a sus redes sociales.

Aquí les dejamos con la conversación sacó ronchas:

Dezdy: Señora Dezdy con Z (risas).

Yedgar: Con Z de zorra.

Dezdy: Pero no fui V…. de chiquitita. Bye. (Risas)

Angie_liseth_rd7: Ese V… es lo que estoy pensando?

Yedgar: Que fui violado cuando era pequeño. Para él eso es gracia.