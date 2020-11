Yedgar Carolina: ‘Quiero que vean que la gente está equivocá’

“Déjenme en paz señora”. Con nombre y apellido Yedgar Carolina frenteó en sus redes a la señora que lo critica por ser gay. ¡Ay, padre!

Es que ella no podía ver cada historia que subía el “influencer” porque de una vez le mandaba su DM para decirle “algo”. “Y tú eres cuerdo y lo engañado que estás por satanás que te hace creer que eres mujeres y eres un hombre”, le dijo la doña.

Pero eso no fue todo, porque también le dijo que pensar como él piensa es un desajuste mental. ¡Fuerte! “Que te operen por dentro y verás que no tienes ovarios ni ningún órgano reproductor que es solo de las mujeres…”, siguió la seguidora de Yedgar.

Él, cansado de tantas palabras, la expuso en sus redes sociales y destacó que no es un ser humano perfecto, pero tampoco ella tiene que venir todos los días a decirle qué hace bien y qué hace mal”.

Ella oraba por Yedgar

“Al principio agradecía mucho los mensajes de esta señora Jovana Díaz. Siempre me decía que oraba por mi que Dios me amaba más que nadie cosa que yo sabia ya pus , pero me gustaba hasta que empezó a atosigar , juzgar etc …”, dijo.

Él confesó que ella tiene mucha razón en que no es mujer, pero asegura que ella no es quién para decirle lo que debe hacer y lo que Dios puede pensar de él. “Yo expongo esto porque quiero que vean que la gente está equivocá , yo no quiero que me digan lo que quiero escuchar , lo bonito, yo lo que quiero es que la gente deje de meterse en lo que no le importa. Amén, perdónalos”, explicó Yedgar.

Sus seguidores le dieron la razón, pues mínimo la señora “está sentada al lado de Dios” y coinciden en que ella no es quién para juzgar y decirle todo lo que le dijo. ¡Ave María!

Esto es acoso

Yedgar nos contó que él comparte este tipo de cosas que le pasan porque la gente piensa que acoso es que un hombre quiera estar con una mujer a la fuerza y viceversa, pero “acoso también es esto”. “Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Detrás de una red social, aunque sea una cuenta falsa, hay una persona real. Y si nos ponemos a investigar quiénes son esas personas nos damos estrellones”, dijo.

Para él, son gente que finge tener una relación con su familia y tienen cuentas falsas por todos lados. “Para un montón de vainas, son gente que mentalmente no están bien equilibradas. Y da miedo porque a mí me han mentado la madre, me han dicho que me van a matar, un montón de cosas y yo no he querido profundizar”, explicó.

Piensa que lo bonito siempre se ve en los comentarios y los comentarios más crueles, más feos, más duros son los que le tiran “a uno en puros direct”.

No es la primera vez que se critican a Yedgar por ser gay. En varias ocasiones ha expuesto a quienes lo hacen.