Yedgar Carolina perdió buco seguidores en Instagram

Oyeeee, a Yedgar Carolina lo dejaron de seguir 400 seguidores tras la polémica que se formó por su video viejo enseñando abdomen. ¡Barbaridad!

“Me han dejado de seguir 400 personas por expresar mi sentir y pensar, pero cuando subí el reels les gustó, a qué vamos, lo que ven es lo que soy, los amo un mundo gracias por todo”.

Sí, resulta que él subió un post en el que se veía a algunos seguidores opinando que a él como influencer lo seguían muchos menores de edad y que su influencia debe ser positiva, respetuosa, de buenos ejemplos, etc. También le echaron en cara que desde que se operó perdió el rumbo de sus inicios con sus videos chistosos. Bueno, Yedgar no se quedó callado y arremetió: “¿Enseñé mucho? ¿Soy mal ejemplo? ¿Perdí mi esencia ? Ustedes creen que yo me aguanté tanto dolor en mis cirugías y tanta hambre en ayunas ja, ja, ja, ja pa’ que el día que mi abdomen se ve bonito no mostrarlo porque algunos dicen que eso está mal, jeeeeeeee, lisos”.

Y está bien que no les guste lo que subo; no es obligación que les guste mi contenido siempre… pero no ando bajando el ánimo de cuenta en cuenta.

Yo me debo a la gente, pero a la gente que consume lo que hago, la gente que me respeta, porque yo respeto a todos sepan eso. Pidió que lo dejen vivir en paz.