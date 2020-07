Yedgar Carolina: ‘No trato de quitarle el trabajo a nadie’

Oiga, ¿usted ya oyó a Yedgar Carolina cantando? Sí, no está leyendo mal, este personaje del chollywood panameño está causando sensación con sus interpretaciones, y aunque está clarito de que no es cantante, está bien agradecido con el apoyo de la gente.

Y es que sus fanáticos se han volca’o, le digo, volca’o, a apoyarlo, tanto así que ya se decidió a darlo todo, a seguir en este arte, que considera es para compartir y no para competir, por lo que aclaró que no está imitando ni “tratando de quitarle el trabajo a nadie”. ¡Oyó!

Tres presentaciones con Kako Nieto

“Canto, pero no soy cantante, eso es una diferencia bastante grande, Kako Nieto me invitó a un balcón que tiene él, que todos los sábados hace un ‘show’ y quedé formando parte. Ya he salido en tres ocasiones con quince días de por medio. La primera vez canté una canción que cantó Margarita allá en Viña del Mar; después ‘Los Mangos tienen Gusanos’, un homenaje a la fiesta de San Juan de Chitré, y este último hicimos un tributo a Victorio y canté ‘Penas'”. ¡Más bien!

Mire: Instagram elimina un vídeo de Madonna por desinformar sobre el coronavirus

Ahora, Yedgar sabe que la gente lo quiere mucho y a pesar de que lo halagan bastante en esta nueva faceta, cree que “bien, bien, no se escucha, pero mal tampoco”.

“Uno se acompleja porque uno dice que uno no es cantante, entonces ponerme al lado de una persona que canta; yo digo: ¡caramba! qué hago yo aquí; si no soy cantante, y me pongo a escuchar; bien, bien no se escucha, pero mal tampoco. La gente se ha volca’o con un apoyo, no sé si es un apoyo de cariño o de verdad, verdad… no es que desconfíe yo de ellos sino que me pongo a pensar si será que me quieren mucho”. Pero, hay que destacar que ha recibido muy buenas críticas hasta de personas que no lo conocen. ¡Hay talento!

Yedgar seguirá en la cantadera, y el próximo verano hasta tendrá su jingle con video, pues piensa que no hay nada mejor que cantar con el alma, con positivismo y eso es lo que le quiere transmitir a su gente.

¡Jo! Reconoce que ser artista es un trabajo que se debe respetar, pues no es nada fácil, así que él le pondrá alma, vida y corazón. ¡Jayombe!

Durante esta cuarentena, Yedgar tuvo días difíciles, dolores de cabeza y mucho problema para dormir, pero poco a poco se fue relajando y ahora está mejor gracias a Dios.