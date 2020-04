Yedgar Carolina no está para juegos ni chistes con planillas del gobierno

Ay, mi madre… como que Yedgar Carolina se olía que querían salpicarlo en el escándalo de las planillas y ¡zasss! ya apareció en una planilla.

Parece que la gente ha cogido el tema de juego y relajo, y hasta le hicieron un montaje dizque que él gana más $3 mil en el gobierno, y pide respeto.

A través de su cuenta de Instagram, Yedgar aclaró que él ni siquiera formó parte de la campaña de este gobierno y que mucho menos está en alguna planilla.

“Yo no apoyé ni siquiera a este gobierno como pa’ estar en su planilla esto es absurdo … búsquenme la plata pué. ¿Dónde están los $3,200 por mes? Pa’ sacá gracia alguno ‘tá embarrándome del reguero que tienen aquí. No crean todo lo que ven , a cómo están los ánimos en este país esto no es pa’ juego … FALSO EN SU TOTALIDAD” publicó.

Y como él mismo decía, “ quien esté que aproveche, esto se sabe ya cómo es … pero yo no estoy, esto es un montaje y no me voy a reír porque el chiste NO ME GUSTÓ”. ¡Cero gracia!

Ah, y en otros temitas con su barba, se compró un tinte y está pesando si teñírsela de rubio, ya hizo un sondeo y la gente le dijo que sí se la pintara. ¡Jayombe!

