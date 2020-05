Yedgar Carolina, ni ‘doradita’ ni Paulina Rubio

Pero, ese primer intento no salió nada bien y como ya estaba cansado, no tuvo más remedio que ir al supermercado por su respectivo tinte negro y pintárselo de nuevo. ¡Y ese sí funcionó! Oiga, a través de un “live”, él se pintaba su melena con un gusto, pero decía que ese químico le estaba quemando el mismo cráneo, por lo que reconoció que ser estilista no es nada fácil y respeta a las mujeres que se tiñen el cabello.

You May Also Like