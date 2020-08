Yassir Cabrera vence la COVID-19 y piensa en Tokio

Antes de que se enfermara Cabrera en conjunto con la Federación Panameña de Atletismo y el Comité Olímpico estaban coordinando para que se trasladará a Volcán, Chiriquí a entrenar en la altura. Todavía no he descartado ese plan” finalizó diciendo.

“Con todo lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia y que me afectó mi salud a nivel personal no dejaré de buscar mi meta que es clasificar para esos Juegos Olímpicos de Tokio”, afirma Yassir Cabrera López.

“Hasta el momento no he tenido secuelas tras infectarme con coronavirus, si me afectó mucho, porque perdí mis condiciones físicas y también golpea psicológicamente estar en confinamiento”, aseguró el marchista panameño .

