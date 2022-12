‘Yanibel Ábrego con los 15 diputados están traicionando los estatutos de CD’

Stoute manifestó que no ve una candidatura presidencial de Ábrego, ya que ella está es en busca de sus propios intereses personales, por lo que no descarta una alianza de la diputada, pero con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), “hasta ahora en la Asamblea Nacional han operado la bancada del PRD, Molirena y los 15 diputados CD liderados precisamente por Ábrego, apoyando al PRD y han votado por la candidatura de Crispiano Adames en dos ocasiones para la presidencia de la Junta Directiva del legislativo”.

Para el analista político, José Eugenio Stoute, la diputada Yanibel Ábrego no buscará ser la candidata presidencial de Cambio Democrático porque considera que no tiene el sustento electoral ni partidista para una candidatura presidencial.

