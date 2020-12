Yanibel Ábrego busca apoyo entre los ‘martinellistas’

Cedeño confirmó a este medio que sí ha hablado con Ábrego, pero que aún ellos, los “martinellistas”, no han tomado ninguna decisión. Señaló que es normal que algunos miembros de la actual directiva aspiren a presidir el partido. “Nosotros estamos esperando ver qué pasa para ver cuál sería nuestra posición. En este momento, no hemos tomado partido”, aseguró.

