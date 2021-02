Yaku Pérez y su marcha de los ‘no vencidos’ exige recuento de votos en Ecuador

Pérez, que reivindica el carácter pacífico de la movilización, lanza una advertencia: “Estos votos no fueron fáciles de conseguir, pero que no deben ser fáciles para que nos roben”.

“¡Fraude no, transparencia sí!” El estribillo le arranca sonrisas. Como es costumbre en pandemia, choca sus puños pero no rehúye a los abrazos.

You May Also Like