Yaku Pérez y Guillermo Lasso se disputan voto a voto un puesto en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador | Internacional

A la candidatura de Unión por la Esperanza (Unes), nuevas siglas de los seguidores del correísmo, no le interesa medirse en una segunda vuelta con la izquierda de Pachakutik porque Yaku Pérez, a diferencia de Lasso y de Arauz, no genera ese rechazo en los simpatizantes de sus rivales. Podría absorber el apoyo de los que quedaron fuera de la primera vuelta y se oponen al regreso de las formas de gobierno de Rafael Correa, encarnadas en su delfín.

Arauz, sí, con un 32,1 % de los votos, que le sirven de garantía de la victoria electoral pero no lo suficiente como para ganar en una sola vuelta. El avance en el conteo de papeletas, no obstante, ha mantenido constantemente esa pequeña diferencia entre los dos segundos dejando arriba al líder del movimiento indígena. Y eso ha puesto nerviosos a todos. El propio Yaku Pérez desconfiaba desde la madrugada electoral de que el proceso pudiese ser alterado en la sombra y advirtió sobre la necesidad de vigilar al Consejo Nacional Electoral.

