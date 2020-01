“Es muy difícil predecir categóricamente cuándo el brote va a alcanzar su pico. Pero creo que en una semana o en diez días llegará a su clímax y, a partir de entonces, no habrá aumentos (de contagios) a gran escala”, afirmó el médico. El mensaje optimista de Zhong va más allá, ya que afirmó que, en comparación con los seis meses que duró -de forma activa- la citada epidemia de SARS, no cree que el actual brote de la ya conocida como neumonía de Wuhan “vaya a durar tanto”.

You May Also Like