ya vale más de 20.000 dólares

Otro motivo también muy relevante es que hay pocos bitcoins para vender : “El 74% de los clientes que tienen bitcoin no los mueven de su cartera. Hay 14 millones de bitcoins que en dos años no se han tocado. Esto quiere decir que en el mercado hay sólo unos 3,5 millones de bitcoins dispuestos a ser vendidos. Cuando hay escasez, los activos suben”, decía a 20Bits Herminio Fernández, CEO de EurocoinPay.

