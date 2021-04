ya son 12 los periodistas españoles muertos en zonas de conflicto

Como ellos, son muchos los reporteros que han decidido tomar el camino más complicado. El de arriesgarse la vida en pro de una causa : poner el foco en rincones del mundo y en asuntos que no se suelen -o no se quiere- ver. Desde 1980 son doce los que partieron con ese objetivo sin poder llevarlo a cabo, pues nunca volvieron para contarlo con sus propias palabras.

