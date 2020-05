“Ya se habla de cómo y cuándo jugar y eso da energía”

“Y en China este año ha sido un ejemplo de no pensar más allá, no verte afectado por el entorno e ir disfrutando mucho de cada momento. Ser ganador de dos mundiales me parece increíble “, añadió, hablando sobre el último Mundial conquistado por el equipo español.

“No me planteo el paso de terminar mi carrera, estoy contento de haber aprovechado el parón para haber superado los problemas físicos que estaba teniendo y por los que no conseguía coger continuidad”, detalló.

“ Contento por haber usado esos meses para trabajar duro , y ahora parece que hablamos de cómo y cuándo jugar. Eso me da energía, un plus, un objetivo. Un jugador necesita objetivos claros, y con ganas de competir y saltar a la pista “, explicó el interior, que respondió a preguntas de los aficionados en un vídeo en directo organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Twitter.

