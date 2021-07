Ya puedes jugar a los mejores juegos de Xbox en tu iPhone y iPad con Xbox Cloud Gaming

Con el lanzamiento de Xbox Cloud Gaming se pone fin a muchos meses de idas y venidas. En un principio, los servicios de gaming en streaming no estaban permitidos en la App Store de Apple. Por lo que el de Microsoft y resto de plataformas como Stadia de Google no tenían sitio en ella. El Mac se queda fuera de los dispositivos compatibles vía Safari, aunque tal vez veamos cambios en el futuro y se incorpore al resto.

You May Also Like