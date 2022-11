“Ya no puedo ser amigo de la revolución cubana”

No es la primera vez que el compositor critica duramente a la dictadura cubana. Entrevistado en 2017 para la revista chilena The Clinic, el genio ubetense (Úbeda, 12 de febrero de 1949), dijo que “es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones” , aludiendo a la represión, la corrupción y la patanería de los regímenes de Cuba y Venezuela, que terminaron por liquidar cualquier vestigio de simpatía hacia su presunta utopía.

“Estoy muy cabreado. Y cabreado también con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX. Fui amigo de la revolución cubana y de Fidel Castro . Pero ya no lo soy, no puedo serlo ”, confesó el cantautor en una entrevista publicada este sábado por el diario español El Mundo.

