“Ya no hay corrupción”: AMLO reportó mayor recaudación y presumió dinero para programas sociales

“Como se dice en mi pueblo, tan bien que íbamos, perdimos con la pandemia alrededor de un millón de empleos y ya llevábamos recuperados 600 mil, pero en diciembre, que es un mes atípico, desde que está el famoso outsourcing , la subcontratación, se despiden a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagarles prestaciones, para no entregarles aguinaldos , bueno, y perdimos por ese motivo en diciembre, después de que veníamos mes con mes ganando empleos, perdimos 277 mil empleos ”, dijo en su mensaje.

Agregó que en su gobierno no ha habido condonación ni incremento de impuestos, tampoco endeudamiento, algo que atribuyó a la fórmula de no permitir la corrupción. Aceptó que la recuperación económica avanza con lentitud, pero la tendencia es positiva.

You May Also Like