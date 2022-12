ya hay un tercer jugador afectado

La gran preocupación en la concentración de la selección francesa es que no se expanda el virus a más jugadores . Mientras, la participación de Rabiot y Upamecano no está descartada para el partido ante Argentina, mientras que la presencia de Coman sí que parece mucho más dudosa de cara al partido del domingo ante Argentina con un Mundial en juego.

Didier Deschamps, seleccionador galo, confirmó este jueves que Coman “tuvo fiebre por la mañana” y que la gran preocupación es que el virus no se extienda a más jugadores . “Estamos teniendo todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto de la plantilla”, afirmó el entrenador de Les Bleus.

