Ya hay fecha y rival para la defensa del Canelo Álvarez

“Para mí, no se trata tanto de pelear contra Canelo. Se trata de pelear por el cinturón del campeonato mundial del CMB, el mundialmente famoso cinturón verde y dorado, el premio más grande del boxeo. He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo y estoy muy orgulloso de que finalmente suceda”, añadió.

“No me importa si peleamos en México, Estados Unidos, Turquía o en la luna, siempre que tenga mi oportunidad por el título mundial”, dijo Yildirim en declaraciones hechas hace un par de días para el diario inglés The Sun .

