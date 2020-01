Ya hay fecha para la sentencia definitiva de Julio Iglesias

Chiara fue una de las principales promovedoras de la batalla legal que inició en 2016 para reclamar la paternidad a Julio Iglesias . Una lucha judicial que está más vigente que nunca después de que el cantante se haya vuelto a negar a someterse a las pruebas de paternidad que arrojarían la consanguinidad. Queda mucho camino por andar, aunque ahora el entorno del artista sostenga que no dará su brazo a torcer porque se considera altamente traicionado y embrutecido. Tal vez, insisten las mismas voces, Iglesias habría actuado de diferente forma si el asunto hubiera discurrido por cauces no públicos.

Javier Santos , el hijo no reconocido de Julio Iglesias , ha sido padre por primera vez. Chiara, su mujer, daba a luz el pasado lunes tras un embarazo muy tranquilo que se desarrolló dentro de la normalidad. Angelina, que así se llama la bebé, es la culminación perfecta a una relación sentimental de más de una década: “Ha sido una experiencia increíble, estoy muy agradecido” , dice Javier en las que son sus primeras palabras tras el nacimiento. La italiana no solo ha sido la compañera perfecta en los tiempos más complicados, sino que ha sido roca y salvavidas.

