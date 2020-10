Ya hay fecha para la reapertura de las salas de cine en Panamá

100% Confirmado. El jueves 29 de octubre abren los cines. Luego de siete meses y medio, el cine abre sus puertas nuevamente. La principal cadena de cine de Panamá: Cinépolis dará el primer paso. Cinépolis abrirá 6 de sus 9 sucursales: Multiplaza, MetroMall, WestlandMall, AltaPlaza, El Dorado y TownCenter con sus salas VIP. Cinemas Royal de Megamall se suma a la fecha. Las sucursales que abren en la ciudad de Panamá no abrirán el 100% de sus salas en la primera semana de operaciones. Se espera con cada semana transcurrida que aumenten las salas y la apertura de más sucursales. Al momento de redacción de esta nota (19 de octubre / 8:35pm), los cines del interior del país y Colón, aún no se suman a confirmar apertura de sus salas para el 29 de octubre. Al publicar este post, todo indica que TENET, la principal y más grande película de los estudios Warner de este 2020, abrirá la esperada nueva temporada de películas. Las autoridades aprobaron la apertura de salas de cine desde el lunes 12 de octubre, fecha en la que las principales cadenas iniciaron la labor de actualización de sus inventarios de insumos y productos e iniciaron la activación y entrenamiento de parte de sus equipos de trabajo en todos los cuidados que conllevan atender público con nuevas normas de bioseguridad para cines. Limpieza y desinfecciones diarias y profundas en todas las áreas, toma de temperatura para personal y clientes, dispensadores de gel alcoholado, uso obligatorio de mascarillas, separación de butacas de dos sillas de por medio entre personas o burbujas familiares, señalización de distancia en áreas de tráfico, pantallas de protección en áreas de atención a público, comité de salud en cada sucursal, reducción de la capacidad de las salas al 50%, mayor espacio entre funciones para disminuir tráfico y aumentar tiempos de limpieza, compra de entradas vía internet, menú reducido en dulcerías y pago sugerido con tarjetas para minimizar uso de efectivo, son las principales medidas de seguridad que implementarán los cines. A partir del 29 de octubre: #nosvemosenelcine

