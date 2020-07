No es para menos. Aunque se ha escrito mucho sobre los problemas económicos de Ponce y la influencia que pudo tener Cuevas en su caída financiera, nada se corresponde con la realidad. Al menos es lo que advierten a 20minutos fuentes próximas al matrimonio. Son quienes me aclaran que fue Paloma la que descubrió que Enrique estaba siendo víctima de un desfalco económico por parte de una persona de su confianza.

Me cuentan que, aunque todavía están por definir los detalles de la repartición de los bienes gananciales, la intención del todavía matrimonio es que no haya ningún tipo de litigio y que, por tanto, cualquier escollo se resuelva “desde el amor y la protección”. Ambos alcanzarán pactos -también en este sentido- porque la intención es “seguir formando una familia”.

You May Also Like