Ya es oficial: Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París

Estados Unidos está abandonando el Acuerdo de París lo antes que pudo. Trump anunció en 2017 su intención de retirarse, pero no pudo iniciar el proceso hasta hace un año. En virtud de los términos del acuerdo firmado en 2015 por Obama, los países no podían hacer planes de retiro hasta tres años después de que el pacto entrara en vigor, el 4 de noviembre de 2016.

Cuando el expresidente Barack Obama firmó el acuerdo hace cinco años, Estados Unidos se comprometió a frenar para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre 26% y 28% por debajo de los niveles de 2005. Si bien Estados Unidos ya no se dirige a alcanzar ese objetivo, no está muy lejos de él. Las emisiones ya han disminuido cerca de 15% después de que los Gobiernos locales y la industria privada redujeran voluntariamente sus propias emisiones, según Meyer.

You May Also Like