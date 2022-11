Ya es Navidad | Opinión de David Moreno Sáenz

Ya casi tengo preparada una carta para los Reyes Magos, otra a Papá Noel y, por supuesto, quemado en mi retina el vídeo con el que la reina de la Navidad, Mariah Carey, ha dado el pistoletazo de salida a la mejor y más excesiva época del año.

“It’s timeeeeeee!!” gorgoritea la del All I Want For Christmas Is You en ese clip que arrasa en las redes sociales. Celebrando Halloween sobre una bicicleta estática convertida en una bruja fitness y transformándose en la Mamá Noel más sexy del mundo mundial, la Navidad ya ha comenzado y eso se nota. El último trimestre del año, que realmente es el primero del curso escolar, es el más importante para las grandes empresas, las marcas, las casas de discos y las jugueteras, como no… Cerrar el año por todo lo alto es un must y estas fechas, donde el consumismo se camufla de felicidad, lo ponen bastante fácil. Villancicos, comidas copiosas, comidas copiosas de empresa, tus suegros… ¡No puedo entender a los grinch! ¿Por qué hay gente a la que no le gusta la Navidad?

¡Me encanta la Navidad y, te guste o no, ya está aquí!

Musicalmente hablando, que es lo que nos concierne, Mariah volverá a hacer su agosto en pleno diciembre: merchandising, nuevo libro navideño, su temazo será el más escuchado y sus conciertos en Toronto y New York arrasarán. ¡Menudo espectáculo ofreció en Madrid cuando vino al Palacio de Deportes con toda su nieve artificial! Inolvidable. Otros como los Backstreet Boys lanzan disco 100% navideño y la gran Taylor Swift anuncia su nueva y esperada gira justo a tiempo para que pensemos en sus entradas como elemento indispensable en una carta de regalos. Mientras tanto, yo desempolvo mi colección de discos navideños: Bublé, Sia, Kylie, Dolly Parton, Sinatra… Sueño con ir al cine casi a diario, con ver musicales, con asistir a conciertos especiales… ¡Me encanta la Navidad y, te guste o no, ya está aquí!