Ya es mediodía | Cayetano Rivera, “en shock” tras el ictus de Kiko Rivera: “Esperemos que evolucione favorablemente”

Por su parte, la mujer del músico ha celebrado que todo haya quedado en “un susto”: “Él está bien, asustado y nervioso, pero bien. Me ha mandado besos para todos y muchísimas gracias por preocuparos. Ha sido un pequeño susto, pero él es joven. Ha sido un ictus y ahí se va a quedar. Todo estamos al tanto de todo. De momento, la única que voy a venir a verle soy yo, para que no se ponga nervioso. Yo estoy tranquila porque sé que él es fuerte y va a salir todo bien”.

You May Also Like