¿Y soñamos con el bien común?

La corrupción, ladrona de presentes y futuros, junto a la falta de plan y los lugares comunes que plagan la demagogia gubernamental son caldo de cultivo para un espeluznante peligro adicional: las voces populistas (de izquierda o derecha) que prometen acabar con la corrupción destruyendo las instituciones, violando la ley y los derechos fundamentales, dictadores en ciernes, que siempre que llegan al poder, promueven situaciones peores. Nos corresponde entonces entender y medir cómo estamos logrando implementar ese objetivo de desarrollo sostenible 16, si queremos lograr el bien común como una democracia. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana lo ha hecho, a través de un reporte paralelo descargable aquí: https://www.libertadciudadana.org/proyecto/ods-16/ Comencemos el diálogo desde los hechos y no desde la demagogia: No hay desarrollo sostenible posible con corrupción, especialmente ante los retos de la recuperación sanitaria, económica y social post Covid-19.

¿Y si entendemos el bien común como la calidad de vida de la mayoría y no solo como índices económicos engañosos? Sabiendo que los anti-derechos -que se santiguan cuando se menciona a las Naciones Unidas- y los conformes con el sistema actual -porque les sirve- pegarán el grito al cielo con acusaciones de comunismo o de unicornios: ¿Y si logramos imaginar cómo sería Panamá si alcanzáramos los objetivos de desarrollo sostenible a los que el país se ha comprometido -gobierno tras gobierno- con pergamino, firma, foto y brindis? ¿Si dejamos a un lado la forma y nos asomamos al fondo de lo que significa “sostenible” y que implica que el primer deber del gobierno es garantizar la renovación de lo recursos y no acabarlos como una plaga de langosta bíblica?

No bastan discursos de funcionarios con gráficos de bonitos colores o con vocación de regañar o de reptar. Poderes políticos que solo entienden el bien de sus intereses y lo común de abusivos esquemas de ordeño de los recursos del Estado para alimentar sus maquinarias clientelares. Lotería vs Justicia, dixit. Queda claro que no hay plan, hay oportunismo de fuerzas, poderes e intereses. Y el uso continuo de conceptos sopeteados en el discurso político, sin cambios verdaderos en la práctica, lo evidencia. Las iniciativas ciudadanas por lograr cambios a la Constitución son la respuesta natural, mientras los partidos -con su propia iniciativa constituyente- nos dicen con los dientes apretados, mirando al suelo y pateando una lata imaginaria: “si hay que cambiar la Constitución, la cambiamos nosotros”. Tarea para ellos: leer sobre Teoría del Cambio.

You May Also Like