¿Y si solo se busca un móvil básico y barato? Wiko lanza en España el Y51, con 3G y que cuesta 70 euros

La marca francesa Wiko se asocia ante todo a móviles de gama de entrada, plasmados en la serie Y así como en su apartado de modelos con teclado clásico. No obstante, cuenta con una vertiente de mayores prestaciones, la familia View. En la actualidad, su teléfono de referencia es el View 5 Plus , con pantalla HD+ de 6,55 pulgadas sin nothc, cámara cuádruple de 48 MP, batería de 5.000 mAh y 128 GB de almacenamiento.

