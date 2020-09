¿Y si la clave para vender más en tu tienda offline es tener mejor oferta online?

La crisis que estamos viviendo ha producido un efecto de aceleración en la transformación digital de la sociedad. Prueba de ello es que las ventas online han crecido . Sin embargo, a pesar de este importante empujón, los expertos vaticinan que la mayoría de las compras seguirán siendo offline en el 2024. Este dato se saca de un estudio que han llevado a cabo Pablo Pérez y Georgie Altman, expertos de Google en el sector retail, y que puedes consultar con más detalle en el site Think with Google.

You May Also Like