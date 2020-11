‘Y qué pasó con’ analiza el reglamento interno de la Asamblea

Vásquez considera importante que la ciudadanía, que está preocupada por muchos temas, no solo el reglamento, “muestre su cara dentro de la Asamblea”. Dijo que de no hacer eso, para los diputados “no existen”.

En abril, con las puertas del legislativo cerradas a la ciudadanía por la pandemia, la Comisión de Credenciales aprobó en primer debate un paquete de propuestas que reformarían el reglamento. Lo aprobado, explicó Vásquez, no es su propuesta, sino que involucra aportes de varios diputados y eliminó algunos de los puntos que él planteaba. Sin embargo, considera que la discusión de ese paquete en segundo y tercer debate será productiva y presentaría un avance. Además, hizo un llamado contundente a la participación ciudadana, no solo en demostraciones en las calles, sino también dentro de la Asamblea Nacional.

