“¿Y qué culpa tendrá de ello el Van Gogh?”

Pero yo sí me quedo con el mensaje: Caos climático = guerra + hambre. Lo cual no es óbice para que me parezca execrable lo de la sopa de tomate. ¿No podríais haber elegido otra obra, tías? ¿Qué tal el tiburón en formol del fatuo Damien Hirst?

Podría ocurrir que pronto se pegaran manos en Goyas y Renoirs no tanto para denunciar algo, sino “porque yo también quiero hacerlo”. Y sería terrible. O no.

Con la llegada de la televisión al mundo, el mundo se convirtió en un circo al que no todos estábamos invitados . De ahí que muy pronto surgieran los espontáneos que se invitaban a sí mismos, sin permiso de la autoridad competente, y saltaban desnudos al campo de fútbol para denunciar desde la caza de conejos con hurón hasta las matanzas entre hutus y tutsis. Los ingleses, tan prácticos, pronto les pusieron un nombre: streakers, que es la combinación exacta del espontáneo con el exhibicionista . No sé si la denuncia de los streakers resultaba efectiva, pero su repercusión estaba garantizada (al menos durante unos segundos), pues la interrupción del circo con otro circo —un espontáneo en carnes perseguido por cuatro guardas jurados, generalmente barrigudos, es el colmo de lo circense— nos hacía comprender que las cosas podían ser de otra forma, y la forma tener otro contenido.

