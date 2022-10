Y mientras, todos esperando | Opinión de Helena Resano

Ya solo con cada cambio de primer ministro se pierde día y medio. Y llevamos 5 en los últimos años. Entre que anuncian quién ha ganado y se ejecuta ese cambio, se pierden horas preciosas. Hay que salir al atril del 10 de Downing Street y dar un discurso. La mayoría, al menos los dos últimos, Boris Johnson y Liz Truss, con cero autocrítica: no asumen ninguna parte de culpa de ese bucle de inestabilidad en el que están instalados desde que votaron a favor del brexit. Después de ese discurso, recorrido en comitiva hasta el palacio de Buckingham para comunicar solemnemente al rey que se marcha, que dimite. Como si el rey no estuviera al tanto. Pero claro, hay un protocolo que cumplir y en esto sí que los británicos son absolutamente respetuosos.

El otro día decía el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar iban bien pero que era difícil avanzar con la situación que el país británico está viviendo. Aquello me hizo pensar que, más allá del sainete que podamos percibir de lo que está pasando en Londres en los últimos meses, supongo que hay mil y una gestiones y negociaciones importantes que están estancadas por culpa de ese caos que reina ahora mismo en el partido conservador británico y su afán por seguir en el poder y no convocar elecciones anticipadas.

