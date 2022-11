¿Y después del misil en Polonia? Los frentes de batalla que se le abren a Zelenski para este invierno tras recuperar Jersón

Mientras esto sucede, la infraestructura básica en todo el país continúa muy dañada por los bombardeos, que no solo no están cesando, sino que se está intensificando en los últimos días . El bombardeo multitudinario de este martes ha dejado a más de siete millones de personas sin luz, y el ministro de Energía ucranio, German Galushchenko, lo ha calificado como “ el de mayor envergadura contra la infraestructura energética desde que comenzó la guerra”. Se teme que de continuar esta práctica a lo largo del invierno se produzca otra movilización masiva de refugiados. Pese a las últimas victorias morales, la población civil ucraniana afronta con incertidumbre un invierno que ya está a las puertas.

Por su parte, para Puigsech el invierno es absolutamente determinante, ya que todavía no se ha completado “el ciclo anual de la guerra” y no se ha podido comprobar como se comportan ambos ejércitos en los meses más duros climatológicamente , es decir, de noviembre a febrero. Además, apunta que esto ocurre también en un contexto de cambio climático, “donde la capacidad para que el territorio se quede helado disminuye” y eso implica que “el territorio queda fangoso y es más difícil el avance por por vía terrestre”.

“Un río tiene valor cuando lo has cruzado si profundizas en el terreno, pero si no lo haces se convierte en un obstáculo a tu espalda “, explica por su parte Dávila, que califica lo ocurrido en la ciudad de Jersón como un “error histórico” del Estado Mayor de Rusia, por lo que esta retirada era una medida “necesaria”.

