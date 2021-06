¿Y ahora qué?

El mundo comienza a despertarse, pero las noticias nos muestran que no será simplemente como darle “arranque” a una máquina que estaba detenida. Realmente el mundo no se detuvo, lo que hizo fue “moverse de forma distinta”.

He tenido la oportunidad de ser mentor en un proceso de emprendedores del capítulo local del ‘Founder Institute’. Cada vez que tengo la fortuna de ser mentor, aseguro que es más lo que aprendo que lo que enseño. Ver de primera mano los procesos de pensamiento de otras personas, siempre me sorprende y me expande la visión.

