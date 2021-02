¿Y ahora qué pasará con Daft Punk?

“Todo es posible, me pregunto incluso si no habrá un último álbum que se llamará +Epílogo+”, afirma Bigot, en alusión al título del video que colgaron en Youtube para despedirse del público.

“Es muy fácil identificar su música, con todas sus referencias, pero en cuanto a su personalidad, es más complicado”, coincide Yves Bigot, especialista de este dúo parisino que compuso éxitos como Get Lucky y Around the world. En cualquier caso, nadie apuesta por una salida definitiva de la música. “Siguen vivos y continuarán sus carreras”, prevé el compositor francés Jean-Michel Jarre, figura tutelar de la música electrónica.

