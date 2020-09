Y ahora, el indulto | La Prensa Panamá

Frente a las dictaduras, no hay que resignarse nunca. En el caso de Venezuela, sin embargo, a veces hay que admitir que algo de razón tienen aquellos que advierten que no se puede hacer por los venezolanos lo que ellos no son capaces de hacer por sí mismos.

Por supuesto, la medida fue saludada por el argentino Alberto Fernández y otros socios –españoles, del Vaticano, el exiliado Evo Morales, Ortega, el mexicano AMLO- que si no aparecieron ya, aparecerán con su aplauso. Esto es: son los que apoyan a Venezuela y dicen que no es una dictadura, y ahora, sin ningún tipo de reparo, señalan como un acto noble, casi, que se libere o indulte a presos y exiliados políticos.

