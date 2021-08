Xiaomi se vuelve loco y presenta un ‘perro robótico’ llamado CyberDog

No cabe duda de que Xiaomi se ha inspirado en el futuro para hacer el presente. El Xiaomi CyberDog se convierte en el ‘juguete’ que muchos vamos a querer probar y como no, comprar y tenerlo como si de una mascota se tratase.

No tenemos datos de la autonomía o de los mAh de la batería, pero sabemos que CyberDog cuenta con tres puertos tipo C . También tiene un HDMI, al cual se puede conectar algún dispositivo compatible como una cámara.

Y ojo, ahí no queda todo. No se trata de un prototipo como podría haber parecido. CyberDog ha salido a escena tras haber visto el Xiaomi MIX 4, los Mi Pad 5 y 5 Pro, el Xiaomi Sound y nuevos televisores OLED, y como acto final se ha despedido haciendo una pirueta.

