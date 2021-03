Xiaomi renueva una de sus series superventas con el Redmi Note 10, su mellizo 5G, el Note 10S y el Note 10 Pro

El Redmi Note 5G, el único miembro de la serie con dicha conectividad (redes NSA y SA), se concibe como el mellizo del modelo estándar. No obstante, presenta otras diferencias más allá del 5G, ya que su pantalla es de 6,5 pulgadas y se define por el realce de la tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz . En contraste, no se trata de un panel Amoled.

El Redmi Note 10, el modelo base , saldrá a la venta en España en las próximas semanas desde 199,99 euros en la configuración de 4 GB + 128 GB. También estará en 6 GB + 128 GB. De los 279,99 euros partirá el Redmi Note 10 Pro , que vendrá en tres versiones (6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ó 8 GB + 128 GB). El Redmi Note 10 5G y el Redmi Note 10S no tienen de momento precio oficial en nuestro país. No obstante, por lo apuntado en la presentación internacional se estima que costarán como mínimo 199 y 229 euros . Los cuatro incluyen el cargador en la caja.

