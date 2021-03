Xiaomi entrará al negocio de autos eléctricos

El fabricante chino de teléfonos inteligentes se une a gigantes tecnológicos desde Apple Inc. a Huawei Technologies Co. en apuntar a la industria automotriz, apostando a que los futuros automóviles se volverán cada vez más autónomos y conectados. Dependiendo del progreso, Xiaomi podría terminar invirtiendo un total de 15 mil 217 millones de dólares en el proyecto en tan solo tres años, teniendo en cuenta el financiamiento externo, dijo una persona familiarizada con el asunto a Bloomberg News antes del anuncio.

