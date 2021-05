Xiaomi diseña el concepto de un móvil modular con cámara y batería intercambiables

La principal motivación de Xiaomi para desarrollar este teléfono inteligente modular es buscar una forma eficaz de combatir los desechos electrónicos. Y hablando de soluciones ecológicas, Apple es claramente un líder en esto. El fabricante estadounidense tiene el objetivo de operar completamente climáticamente neutro para 2030 en toda la cadena , de hecho, sus smartphones no incluyen en la caja el cargador . Samsung no tardó en seguir esta filosofía y los Samsung Galaxy S21 también vienen sin cargador . Obviamente, no todos están contentos con estos nuevos desarrollos, después de todo, un cargador se considera una parte esencial para mantener el teléfono en funcionamiento.

