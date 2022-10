Xi Jinping emerge del Congreso del Partido Comunista con más poder

“Informalmente, los poderes de Xi Jinping (ya) son extremadamente grandes, debido a que reestructuró las fuerzas armadas y limpió el aparato de seguridad de otras influencias. Pero formalmente hablando del Comité Permanente del Politburó, incluso hasta este momento, había un equilibrio de poder donde los funcionarios que históricamente no están afiliados todavía tenían sus asientos, y eso puede terminarse”, dijo Shih. Agregó que tal resultado podría crear una “dinámica poco saludable” en la que Xi estará rodeado de personas que no están acostumbradas a dar comentarios críticos sobre políticas.

