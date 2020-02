Xenofobia y mediocridad

La batalla de Acción Comunal rindió frutos. A partir de 1938, con la ley que excluyó a los extranjeros de la posibilidad de ejercer la medicina, la cosa no ha parado. Enfermeras, barberos, quiroprácticos, laboratoristas, químicos, contadores y un largo etcétera de profesiones -61 según he podido investigar-, son hoy de ejercicio exclusivo de los panameños. Si, 61.

