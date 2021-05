Xavier Zablah: “Nuestros diputados tendrán mayoría calificada para aprobar todos los proyectos de ley y darle gobernabilidad a nuestro presidente”

“Posiblemente, nosotros desconocemos cómo está el caso, hay plenaria para las 9, no se si van hacer algún evento afuera porque no tenemos esa información. Hasta el momento sólo tengo autorización que entre canal 10, eso lo autorizaron desde ayer, lo autorizó Capres”, dijo un delegado de seguridad del recinto legislativo. Luego de algunas horas los periodistas pudieron ingresar.

El subcomisionado de la PNC, Douglas García Funes, entró a las instalaciones de la Asamblea a las 6:58 a.m. y manifestó que verificará el dispositivo de seguridad. El funcionario no respondió más preguntas de la prensa sobre cuantos elementos están desplegados.

Desde tempranas horas, empezaron a llegar los diputados a la Asamblea. Al menos 6 de ellos llegaron desde las 6 de la mañana, la primer diputada que ingresó fue Silvia Michelle Regalado del partido ARENA, luego a las 6:15 ingresaron 5 diputados suplentes de Nuevas Ideas y a las 6:30 a.m. ingresó el primer diputado propietario del partido oficialista, según información proporcionada por un encargado de seguridad quien no reveló sus nombres.

